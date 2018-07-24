Хорваты поделились технологией строительства искусственных футбольных полей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В прошлом году Хорватия перешла на новые технологии строительства футбольных полей с искусственным покрытием, передает УНН со ссылкой на местное издание eKapija.
Речь идет о внедрении в хорватском городе Новиград (территория Aminess Hotels & Campsites — ред.) дорогостоящего проекта по строительству футбольного поля с искусственным покрытием Polytan.
Отмечается, что поле, построенное по технологии известного немецкого производителя Polytan, получило сертификацию FIFA — престижный сертификат FIFA Quality Pro.
В статье подчеркивается, что данный сертификат играет важнейшую роль, так как дает право стране проводить на таком поле международные соревнования.
“Сертификация подтверждает, что игровая поверхность соответствует самым высоким стандартам с точки зрения игровых свойств, безопасности, долговечности и выполнения строительных работ”, — цитирует издание оценку поля FIFA.
Таким образом, Хорватия стала первой страной в мире, которая построила футбольное поле с искусственным покрытием Polytan, резюмирует хорватское издание.
Напомним, что технология Polytan также используется при строительстве мини-футбольных полей в Украине. В частности, такие площадки сегодня в столице строит завод “ФФУ Продакшн”.
Предприятие было создано в Украине за деньги Федерации футбола. На данном этапе, компания уже успешно реализовывает заказы по всей стране.
“Футбольная инфраструктура в стране нуждается в срочном обновлении, поэтому наша миссия — сделать так, чтобы в каждом регионе появлялись новые, современные футбольные поля, которые будут строиться по единым государственным стандартам качества безопасности. За прошлый и нынешний год наша компания уже получила 238 заказов из разных областей Украины”, — отметил ранее директор “ФФУ Продакшн” Андрей Бондаренко.