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До кінця року в Івано-Франківській області з'явиться 16 нових футбольних міні-полів

До кінця року в Івано-Франківській області з'явиться 16 нових футбольних міні-полів

Київ • УНН

 • 12917 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. З початку року в Івано-Франківській області побудували п'ять нових футбольних полів. Про це УНН повідомили в Івано-Франківській ОДА.

“З початку 2018 року на території області збудовано п'ять майданчиків зі штучним покриттям для гри в міні-футбол”, — розповіли в ОДА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хорвати поділилися технологією будівництва штучних футбольних полів

При цьому, в облдержадміністрації уточнили, що до кінця року планується будівництво ще 16 спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям.

Нагадаємо, до кінця року на Дніпропетровщині з'явиться 23 нових футбольних міні-поля

На Кіровоградщині, тим часом, з’явилося вже шість нових футбольних міні-полів.

Не відстає і столиця. У Києві будують кілька десятків міні-майданчиків для футболу. Виконавцем держзамовлення є ТОВ “ФФУ Продакшн”. Компанія працює за технологією всесвітньо відомого виробника штучного покриття Polytan.

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