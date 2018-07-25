До конца года в Ивано-Франковской области появится 16 новых футбольных мини-полей

"С начала 2018 года на территории области построено пять площадок с искусственным покрытием для игры в мини-футбол", - рассказали в ОГА.

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При этом в облгосадминистрации уточнили, что до конца года планируется строительство еще 16 спортивных площадок для мини-футбола с искусственным покрытием.

Напомним, до конца года в Днепропетровской области появится 23 новых футбольных мини-поля.

В Кировоградской области, тем временем, появилось уже шесть новых футбольных мини-полей.

Не отстает и столица. В Киеве строят несколько десятков мини-площадок для футбола. Исполнителем госзаказа является ООО "ФФУ Продакшн". Компания работает по технологии всемирно известного производителя искусственного покрытия Polytan.