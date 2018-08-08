Скандальний трансфер Ярмоленка: невиконаними зобов’язаннями “Динамо” цікавляться в УЄФА

ukru
15:22 • 24740 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 43800 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 60415 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 60356 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 102672 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 148526 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 186796 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 272926 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166743 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142270 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 55628 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 111575 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 94175 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 78925 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 70742 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 60415 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 141256 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 272927 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 205875 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 234498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 11028 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 27070 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 29342 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 32838 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 55628 перегляди
Актуальне
Скандальний трансфер Ярмоленка: невиконаними зобов’язаннями “Динамо” цікавляться в УЄФА

Скандальний трансфер Ярмоленка: невиконаними зобов’язаннями “Динамо” цікавляться в УЄФА

Київ • УНН

 • 14224 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. До цього часу в ситуації навколо скандального трансферу екс-футболіста ФК “Динамо” (Київ) Андрія Ярмоленка до німецького ФК “Боруссія” (Дортмунд) питань більше, ніж відповідей. Адже спортивна школа, що виховувала гравця, так і не отримала платіж солідарності. Тим часом конфлікт виходить на міжнародний рівень. Про це йдеться на порталі Федерації футболу України, передає УНН.

За словами голови Чернігівської обласної федерації футболу, директора СДЮШОР “Юність” Геннадія Прокоповича, скандал із трансфером “ставить під удар в очах міжнародної спільноти весь український футбол”.

Він нагадав, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого шахрайства, внаслідок якого платіж солідарності від ФК “Динамо” (Київ) потрапив не на рахунки школи, яка готувала Ярмоленка, а на рахунки невідомої громадської організації з назвою, схожою з тою, яку має спортивний заклад, де реально виховувався футболіст.

“Мова про привласнення у такий спосіб 150 тис. євро. Це ті кошти, що мали бути спрямовані на потреби вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу „Юність“ Чернігівської обласної державної адміністрації”, — уточнив Прокопович.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У кримінальному провадженні щодо трансферу Ярмоленка призначено почеркознавчу експертизу

ФФУ зі свого боку надає слідству всю запитувану інформацію, тож є надія на швидке завершення досудового розслідування, зауважив він.

“Вважаю, що це справа честі для наших правоохоронців — повернути дітям кошти, які були привласнені шахраями. Також доведення цієї справи до суду принципово важливе з точки зору міжнародного іміджу українського футболу. Якщо в УЄФА та ФІФА не отримають пояснень і доказів, із українськими ФК просто більше ніхто не захоче мати справу. Цього не можна допустити за жодних обставин”, — наголосив голова чернігівської федерації.

Нагадаємо, школа “Юність” за трансфер футболіста Андрія Ярмоленка до “Боруссії” Д мала отримати від футбольного клубу “Динамо” (Київ) платіж солідарності у розмірі приблизно 286 тис. євро. Проте з невідомих причин частину зазначеного платежу солідарності у розмірі 150 тис. євро футбольним клубом “Динамо” (Київ) 16 січня 2018 року безпідставно було перераховано неприбутковій громадській організації “Чернігівський обласний футбольний клуб “Юність”.

ГО “ЧОФК “Юність” була утворена лише у 2015 році та, відповідно, апріорі не могла виховати футболіста.

Разом із тим, за даними слідства, між ФК “Динамо” (Київ), кіпрською компанією “Динамо Київ ЛТД” та ГО “ЧОФК “Юність” 20 грудня 2017 року було укладено договір про перерахування на рахунки громадської організації 150 тис. євро.

Зауважимо, що в УЕФА раніше повідомили УНН про те, що моніторять скандальний трансфер Ярмоленка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.49
Brent
$72.35
Bitcoin
$87,843.80
S&P 500
$5,770.56
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,055.26
Ethereum
$2,067.69