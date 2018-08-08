Скандальний трансфер Ярмоленка: невиконаними зобов’язаннями “Динамо” цікавляться в УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. До цього часу в ситуації навколо скандального трансферу екс-футболіста ФК “Динамо” (Київ) Андрія Ярмоленка до німецького ФК “Боруссія” (Дортмунд) питань більше, ніж відповідей. Адже спортивна школа, що виховувала гравця, так і не отримала платіж солідарності. Тим часом конфлікт виходить на міжнародний рівень. Про це йдеться на порталі Федерації футболу України, передає УНН.
За словами голови Чернігівської обласної федерації футболу, директора СДЮШОР “Юність” Геннадія Прокоповича, скандал із трансфером “ставить під удар в очах міжнародної спільноти весь український футбол”.
Він нагадав, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого шахрайства, внаслідок якого платіж солідарності від ФК “Динамо” (Київ) потрапив не на рахунки школи, яка готувала Ярмоленка, а на рахунки невідомої громадської організації з назвою, схожою з тою, яку має спортивний заклад, де реально виховувався футболіст.
“Мова про привласнення у такий спосіб 150 тис. євро. Це ті кошти, що мали бути спрямовані на потреби вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу „Юність“ Чернігівської обласної державної адміністрації”, — уточнив Прокопович.
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ФФУ зі свого боку надає слідству всю запитувану інформацію, тож є надія на швидке завершення досудового розслідування, зауважив він.
“Вважаю, що це справа честі для наших правоохоронців — повернути дітям кошти, які були привласнені шахраями. Також доведення цієї справи до суду принципово важливе з точки зору міжнародного іміджу українського футболу. Якщо в УЄФА та ФІФА не отримають пояснень і доказів, із українськими ФК просто більше ніхто не захоче мати справу. Цього не можна допустити за жодних обставин”, — наголосив голова чернігівської федерації.
Нагадаємо, школа “Юність” за трансфер футболіста Андрія Ярмоленка до “Боруссії” Д мала отримати від футбольного клубу “Динамо” (Київ) платіж солідарності у розмірі приблизно 286 тис. євро. Проте з невідомих причин частину зазначеного платежу солідарності у розмірі 150 тис. євро футбольним клубом “Динамо” (Київ) 16 січня 2018 року безпідставно було перераховано неприбутковій громадській організації “Чернігівський обласний футбольний клуб “Юність”.
ГО “ЧОФК “Юність” була утворена лише у 2015 році та, відповідно, апріорі не могла виховати футболіста.
Разом із тим, за даними слідства, між ФК “Динамо” (Київ), кіпрською компанією “Динамо Київ ЛТД” та ГО “ЧОФК “Юність” 20 грудня 2017 року було укладено договір про перерахування на рахунки громадської організації 150 тис. євро.
Зауважимо, що в УЕФА раніше повідомили УНН про те, що моніторять скандальний трансфер Ярмоленка.