Скандальний трансфер Ярмоленка: невиконаними зобов’язаннями “Динамо” цікавляться в УЄФА

КИЇВ. 8 серпня. УНН. До цього часу в ситуації навколо скандального трансферу екс-футболіста ФК “Динамо” (Київ) Андрія Ярмоленка до німецького ФК “Боруссія” (Дортмунд) питань більше, ніж відповідей. Адже спортивна школа, що виховувала гравця, так і не отримала платіж солідарності. Тим часом конфлікт виходить на міжнародний рівень. Про це йдеться на порталі Федерації футболу України, передає УНН.