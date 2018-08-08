Скандальный трансфер Ярмоленко: невыполненными обязательствами "Динамо" интересуются в УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. К этому времени в ситуации вокруг скандального трансфера экс-футболиста ФК "Динамо" (Киев) Андрея Ярмоленко в немецкий ФК "Боруссия" (Дортмунд) вопросов больше, чем ответов. Ведь спортивная школа, которая воспитывала игрока, так и не получила платеж солидарности. Между тем конфликт выходит на международный уровень. Об этом говорится на портале Федерации футбола Украины, передает УНН.
По словам председателя Черниговской областной федерации футбола, директор СДЮШОР “Юность” Геннадия Прокоповича, скандал с трансфером “ставит под удар в глазах международного сообщества весь украинский футбол”.
Он напомнил, что полиция открыла уголовное производство по факту возможного мошенничества, в результате которого платеж солидарности от ФК “Динамо” (Киев) попал не на счета школы, которая готовила Ярмоленко, а на счета неизвестной общественной организации под названием, схожим с тем, которое имеет спортивное заведение, где реально воспитывался футболист.
“Речь идет о присвоении таким образом 150 тыс. евро. Это те средства, которые должны были быть направлены на нужды воспитанников специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу „Юность“ Черниговской областной государственной администрации”, — уточнил Прокопович.
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ФФУ со своей стороны предоставляет следствию всю запрашиваемую информацию, поэтому есть надежда на скорое завершение досудебного расследования, отметил он.
“Считаю, что это дело чести для наших правоохранителей — вернуть детям средства, которые были присвоены мошенниками. Также доведение этого дела в суд принципиально важно с точки зрения международного имиджа украинского футбола. Если в УЕФА и ФИФА не получат объяснений и доказательств, с украинским ФК просто никто не захочет иметь дело. Этого нельзя допустить ни при каких обстоятельствах”, - подчеркнул глава черниговской федерации.
Напомним, школа “Юность” за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко в “Боруссии” Д должна была получить от футбольного клуба “Динамо” (Киев) платеж солидарности в размере примерно 286 тыс. евро. Однако по неизвестным причинам часть указанного платежа солидарности в размере 150 тыс. евро футбольным клубом “Динамо” (Киев) 16 января 2018 года безосновательно было перечислено неприбыльной общественной организации “Черниговский областной футбольный клуб “Юность”.
ОО “ЧОФК ”Юность“ была образована только в 2015 году и, соответственно, априори не могла воспитать футболиста.
Вместе с тем, по данным следствия, между ФК “Динамо” (Киев), кипрской компанией “Динамо Киев ЛТД” и ОО “ЧОФК ”Юность" 20 декабря 2017 года был заключен договор о перечислении на счета общественной организации 150 тыс. евро.
Заметим, что в УЕФА ранее сообщили УНН о том, что мониторят скандальный трансфер Ярмоленко.