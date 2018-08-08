Скандальный трансфер Ярмоленко: невыполненными обязательствами "Динамо" интересуются в УЕФА

КИЕВ. 8 августа. УНН. К этому времени в ситуации вокруг скандального трансфера экс-футболиста ФК "Динамо" (Киев) Андрея Ярмоленко в немецкий ФК "Боруссия" (Дортмунд) вопросов больше, чем ответов. Ведь спортивная школа, которая воспитывала игрока, так и не получила платеж солидарности. Между тем конфликт выходит на международный уровень. Об этом говорится на портале Федерации футбола Украины, передает УНН.

