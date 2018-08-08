Скандальный трансфер Ярмоленко: невыполненными обязательствами "Динамо" интересуются в УЕФА

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 25160 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 86696 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120255 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128055 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167205 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152660 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140535 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130384 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179894 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118312 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск призвал Штаты выйти из НАТО и прекратить финансировать оборону Европы

Маск призвал Штаты выйти из НАТО и прекратить финансировать оборону Европы

9 марта, 11:40 • 23676 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

9 марта, 12:17 • 64654 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

9 марта, 12:46 • 47464 просмотра
В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

9 марта, 13:15 • 27940 просмотра
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 36528 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 144893 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 179894 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 187880 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 198437 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 255547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 167205 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107253 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111523 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113443 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112729 просмотра
Актуальное
Скандальный трансфер Ярмоленко: невыполненными обязательствами "Динамо" интересуются в УЕФА

Скандальный трансфер Ярмоленко: невыполненными обязательствами "Динамо" интересуются в УЕФА

Киев  •  УНН

 • 14224 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. К этому времени в ситуации вокруг скандального трансфера экс-футболиста ФК "Динамо" (Киев) Андрея Ярмоленко в немецкий ФК "Боруссия" (Дортмунд) вопросов больше, чем ответов. Ведь спортивная школа, которая воспитывала игрока, так и не получила платеж солидарности. Между тем конфликт выходит на международный уровень. Об этом говорится на портале Федерации футбола Украины, передает УНН.

По словам председателя Черниговской областной федерации футбола, директор СДЮШОР “Юность” Геннадия Прокоповича, скандал с трансфером “ставит под удар в глазах международного сообщества весь украинский футбол”.

Он напомнил, что полиция открыла уголовное производство по факту возможного мошенничества, в результате которого платеж солидарности от ФК “Динамо” (Киев) попал не на счета школы, которая готовила Ярмоленко, а на счета неизвестной общественной организации под названием, схожим с тем, которое имеет спортивное заведение, где реально воспитывался футболист.

“Речь идет о присвоении таким образом 150 тыс. евро. Это те средства, которые должны были быть направлены на нужды воспитанников специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу „Юность“ Черниговской областной государственной администрации”, — уточнил Прокопович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В уголовном производстве по трансферу Ярмоленко назначена почерковедческая экспертиза

ФФУ со своей стороны предоставляет следствию всю запрашиваемую информацию, поэтому есть надежда на скорое завершение досудебного расследования, отметил он.

“Считаю, что это дело чести для наших правоохранителей — вернуть детям средства, которые были присвоены мошенниками. Также доведение этого дела в суд принципиально важно с точки зрения международного имиджа украинского футбола. Если в УЕФА и ФИФА не получат объяснений и доказательств, с украинским ФК просто никто не захочет иметь дело. Этого нельзя допустить ни при каких обстоятельствах”, - подчеркнул глава черниговской федерации.

Напомним, школа “Юность” за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко в “Боруссии” Д должна была получить от футбольного клуба “Динамо” (Киев) платеж солидарности в размере примерно 286 тыс. евро. Однако по неизвестным причинам часть указанного платежа солидарности в размере 150 тыс. евро футбольным клубом “Динамо” (Киев) 16 января 2018 года безосновательно было перечислено неприбыльной общественной организации “Черниговский областной футбольный клуб “Юность”.

ОО “ЧОФК ”Юность“ была образована только в 2015 году и, соответственно, априори не могла воспитать футболиста.

Вместе с тем, по данным следствия, между ФК “Динамо” (Киев), кипрской компанией “Динамо Киев ЛТД” и ОО “ЧОФК ”Юность" 20 декабря 2017 года был заключен договор о перечислении на счета общественной организации 150 тыс. евро.

Заметим, что в УЕФА ранее сообщили УНН о том, что мониторят скандальный трансфер Ярмоленко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы