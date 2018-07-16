В УЕФА внимательно мониторят скандальный трансфер Ярмоленко в клуб "Боруссия"

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49029 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105273 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126909 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134286 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170232 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153765 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141431 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182091 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Израиль отключает электроэнергию в Газе: новый поворот в переговорах с ХАМАС

Израиль отключает электроэнергию в Газе: новый поворот в переговорах с ХАМАС

9 марта, 18:15 • 23505 просмотра
В Харьковской области за сутки под лед провалились трое человек: один не выжил

В Харьковской области за сутки под лед провалились трое человек: один не выжил

9 марта, 18:15 • 19658 просмотра
Ситуация на Курщине сложная, проезд на Суджанскую территорию контролируется вражескими FPV-дронами - 47 ОМБр "Магура"

Ситуация на Курщине сложная, проезд на Суджанскую территорию контролируется вражескими FPV-дронами - 47 ОМБр "Магура"

9 марта, 18:37 • 20198 просмотра
Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

9 марта, 19:16 • 22552 просмотра
Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

9 марта, 19:33 • 26070 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 147540 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 182091 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 189789 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 200263 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 257251 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 170232 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 108054 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112272 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 114149 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113387 просмотра
Актуальное
В УЕФА внимательно мониторят скандальный трансфер Ярмоленко в клуб "Боруссия"

В УЕФА внимательно мониторят скандальный трансфер Ярмоленко в клуб "Боруссия"

Киев  •  УНН

 • 22621 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осуществляет регулярный финансовый мониторинг "ФК "Динамо Киев". Об этом УНН сообщили в пресс-службе УЕФА, комментируя неуплату ФК "платежа солидарности" за трансфер футболиста Ярмоленко.

"ФК "Динамо Киев", а также все другие клубы, которые имеют квалификацию для клубных соревнований УЕФА, подлежат регулярному мониторингу, включая мониторинг просроченной кредиторской задолженности согласно Лицензированию Клуба УЕФА и в соответствии с Положениями о финансовых правилах игры", - сообщили в УЕФА.

В прошлом году нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко стал игроком дортмундской "Боруссии".

Сумма трансфера Ярмоленко составила 25 млн евро, которые ООО "Футбольный клуб Динамо (Киев)" (Украина) вместе с созданной ими же компанией "Динамо Киев" (Кипр) Лтд получили от дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает издание "Футбол.юа.тв".

При этом, по данным СМИ, черниговская детско-юношеская школа, где воспитывался Ярмоленко, за трансфер игрока в немецкий футбольный клуб так и не получила платеж солидарности от "Динамо" в полном объеме.

Общая сумма, которую "Динамо" должно перечислить "Юности", составляет 285 тыс. евро. По словам Президента "Динамо" Игоря Суркиса, по состоянию на апрель футбольный клуб заплатил 150 тыс. евро, еще 135 тыс. Суркис пообещал оплатить.

Однако Ярмоленко является воспитанником СДЮШОР "Юность" в Чернигове, а 150 тыс. евро, по данным профильных СМИ, были получены ОО "Черниговский областной футбольный клуб Юность", которая не имеет отношения к материнской школе футболиста. СМИ пишут, что ГО "Черниговский областной футбольный клуб Юность" может быть связан с братьями Игорем и Григорием Суркисом.

По данному факту правоохранительные органы Украины уже возбудили уголовное производство.

В УЕФА на запрос УНН также уточнили, что правила передачи игроков на постоянной основе рассматриваются и в FIFA, а также соответствующими национальными ассоциациями (по трансферам в рамках одной ассоциации).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы