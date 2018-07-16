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В УЄФА уважно моніторять скандальний трансфер Ярмоленка до клубу “Боруссія”

В УЄФА уважно моніторять скандальний трансфер Ярмоленка до клубу “Боруссія”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) здійснює регулярний фінансовий моніторинг “ФК “Динамо Київ”. Про УНН повідомили у прес-службі УЄФА, коментуючи несплату ФК “платежу солідарності” за трансфер футболіста Ярмоленка.

“ФК „Динамо Київ“, а також усі інші клуби, які мають кваліфікацію для клубних змагань УЄФА, підлягають регулярному моніторингу, включаючи моніторинг простроченої кредиторської заборгованості згідно з Ліцензуванням Клубу УЄФА та згідно з Положеннями про фінансові правила гри”, — повідомили в УЄФА.

Нагадаємо, минулого року нападник київського “Динамо” Андрій Ярмоленко став гравцем дортмундської “Боруссії”.

Сума трансферу Ярмоленка становила 25 млн євро, які ТОВ “Футбольний клуб Динамо (Київ)” (Україна) разом зі створеною ними ж компанією “Динамо Київ” (Кіпр) Лтд отримали від дортмундської “Борусії”. Про це повідомляє видання "Футбол.юа.тв“.

При цьому, за даними ЗМІ, чернігівська дитячо-юнацька школа, де виховувався Ярмоленко, за трансфер гравця до німецького футбольного клубу так і не отримала платіж солідарності від “Динамо” у повному обсязі.

Загальна сума, яку “Динамо” має перерахувати “Юності” становить 285 тис. євро. За словами Президента “Динамо” Ігоря Суркіса, станом на квітень футбольний клуб сплатив 150 тис. євро, ще 135 тис. Суркіс пообіцяв сплатити.

Проте Ярмоленко є вихованцем СДЮШОР “Юність” в Чернігові, а 150 тис. євро, за даними профільних ЗМІ, були отримані ГО “Чернігівський обласний футбольний клуб Юність”, яка не має відношення до материнської школи футболіста. ЗМІ пишуть, що ГО "Чернігівський обласний футбольний клуб Юність"може бути пов’язана із братами Ігорем та Григорієм Суркісами.

За цим фактом правоохоронні органи України вже порушили кримінальне провадження.

В УЄФА на запит УНН також уточнили, що правила передачі гравців на постійній основі розглядаються і в FIFA, а також відповідними національними асоціаціями (щодо трансферів в рамках однієї асоціації).

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