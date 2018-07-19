У кримінальному провадженні щодо трансферу Ярмоленка призначено почеркознавчу експертизу

КИЇВ. 19 липня. УНН. У рамках кримінальної справи за фактом шахрайства із грошима, які так і не були сплачені з боку ФК “Динамо Київ” на користь дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу “Юність”, суд дав дозвіл на проведення почеркознавчих експертиз. Про це йдеться в ухвалі Новозаводського районного суду м.Чернігова, передає УНН.