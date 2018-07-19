У кримінальному провадженні щодо трансферу Ярмоленка призначено почеркознавчу експертизу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. У рамках кримінальної справи за фактом шахрайства із грошима, які так і не були сплачені з боку ФК “Динамо Київ” на користь дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу “Юність”, суд дав дозвіл на проведення почеркознавчих експертиз. Про це йдеться в ухвалі Новозаводського районного суду м.Чернігова, передає УНН.

Як зазначається в документі, невстановлені особи шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами у розмірі 150 тисяч євро, які згідно з програмою міжнародної організації ФІФА підтримки футбольних клубів, повинні були надійти до КПНЗ “спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу „Юність“” Чернігівської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 14217832). Однак вищезазначені грошові кошти були перераховані на рахунки ГО “Чернігівський обласний футбольний клуб “Юність” (код ЄДРПОУ 39776986), а в подальшому переведені в готівку.

Зазначається, що школа “Юність” за трансфер футболіста Андрія Ярмоленка до клубу “Боруссія” мала отримати від футбольного клубу “Динамо Київ” платіж солідарності у розмір приблизно 234 тис. євро.

Проте з невідомих причин частину зазначеного платежу солідарності у розмірі 150 тис. євро футбольним клубом “Динамо Київ” 16.01.2018 безпідставно було перераховано неприбутковій громадській організації Чернігівський обласний футбольний клуб “Юність”.

“А ця громадська організація жодного відношення до навчання та виховання гравця Ярмоленка не мала”, — йдеться в ухвалі із посиланням на слова директора СДЮШОР “Юність”.

Зауважується, що ГО “Юність” була утворена лише у 2015 році, а відповідно, апріорі не могла виховувати футболіста.

Разом з тим, із тексту ухвали слідує, що між ФК “Динамо Київ”, кіпрською компанією “Динамо Київ” ЛТД та ГО “Юність” 20 грудня 2017 року було укладено договір про перерахування на рахунки громадської організації 150 тисяч євро.

Таким чином, слідчі підозрюють у шахрайстві однойменну з реальною спортивною школою ГО “Юність”, а також інших можливих причетних до цього осіб.

З метою з’ясування обставин у справі, суд дозволили слідчим провести комплексні судово-почеркознавчу та технічну експертизи документів.

Зокрема, мова про укладені між ГО та ФК “Динамо Київ” договори, а також ще низку протоколів, копій та актів, що наявні у провадженні.

Як писав УНН, в УЄФА уважно моніторять скандальний трансфер Ярмоленка.

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