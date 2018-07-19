В уголовном производстве по трансферу Ярмоленко назначена почерковедческая экспертиза
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В рамках уголовного дела по факту мошенничества с деньгами, которые так и не были оплачены со стороны ФК "Динамо Киев" в пользу детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу "Юность", суд дал разрешение на проведение почерковедческих экспертиз. Об этом говорится в постановлении Новозаводского районного суда Чернигова, передает УНН.
Как отмечается в документе, неустановленные лица путем мошенничества завладели денежными средствами в размере 150 тысяч евро, которые согласно программе международной организации ФИФА поддержки футбольных клубов, должны были поступить в КПНЗ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Юность"" Черниговской областной государственной администрации (код ЕГРПОУ 14217832). Однако вышеуказанные денежные средства были перечислены на счета ОО "Черниговский областной футбольный клуб "Юность" (код ЕГРПОУ 39776986), а в дальнейшем переведены в наличные.
Отмечается, что школа "Юность" за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко в клуб "Боруссия" должна была получить от футбольного клуба "Динамо Киев" платеж солидарности в размер примерно 234 тыс. евро.
Однако по неизвестным причинам часть указанного платежа солидарности в размере 150 тыс. евро футбольным клубом "Динамо Киев" 16.01.2018 безосновательно было перечислено неприбыльной общественной организации Черниговский областной футбольный клуб "Юность".
"А эта общественная организация никакого отношения к обучению и воспитанию игрока Ярмоленко не имеет", - говорится в постановлении со ссылкой на слова директора СДЮШОР "Юность".
Отмечается, что ОО "Юность" была образована только в 2015 году, а соответственно, априори не могла воспитывать футболиста.
Вместе с тем, из текста постановления следует, что между ФК "Динамо Киев", кипрской компанией "Динамо Киев" ЛТД и ОО "Юность" 20 декабря 2017 года был заключен договор о перечислении на счета общественной организации 150 тысяч евро.
Таким образом, следователи подозревают в мошенничестве одноименную с реальной спортивной школой ОО "Юность", а также других возможных причастных к этому лиц.
С целью выяснения обстоятельств по делу, суд позволил следователям провести комплексные судебно-почерковедческую и техническую экспертизы документов.
В частности, речь о заключенных между ОО и ФК "Динамо Киев" договорах, а также еще ряд протоколов, копий и актов, имеющиеся в производстве.
Как писал УНН, в УЕФА внимательно мониторят скандальный трансфер Ярмоленко.