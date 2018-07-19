В уголовном производстве по трансферу Ярмоленко назначена почерковедческая экспертиза

КИЕВ. 19 июля. УНН. В рамках уголовного дела по факту мошенничества с деньгами, которые так и не были оплачены со стороны ФК "Динамо Киев" в пользу детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу "Юность", суд дал разрешение на проведение почерковедческих экспертиз. Об этом говорится в постановлении Новозаводского районного суда Чернигова, передает УНН.