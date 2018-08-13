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Восени в Україні з'явиться близько 500 нових футбольних міні-полів - ФФУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. До листопада цього року у Києві будуть введені в експлуатацію більше 60 сучасних футбольних майданчиків, а в цілому по країні — близько 500. Про це заявив перший віце-президент Федерації Футболу України Вадим Костюченко під час засідання виконкому ДЮФЛУ, передає УНН із посиланням на прес-службу ФФУ.

Восени в Україні з'явиться близько 500 нових футбольних міні-полів - ФФУ

За його словами, наступного року таких об’єктів буде ще більше.

"На всіх цих майданчиках у всіх регіонах України в майбутньому будуть проходити регулярні турніри серед найменших футболістів“, — підкреслив Костюченко.

Він додав, що невдовзі у юнацьких збірних з футболу можуть з’явитися додаткові тренери з фізичної підготовки.

“...ми сподіваємось, це підвищить ефективність підготовки команд. Зокрема U-19, яка в наступному році виступатиме на чемпіонаті світу (U-20) у Польщі”, — заявив віце-президент ФФУ.

“Але попереду багато роботи, і ФФУ готова докласти необхідних зусиль для покращення умов тренування юнацьких збірних та розвитку дитячого і юнацького футболу в цілому”, — додав він.

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Поряд з цим, у новому сезоні планується удосконалити матеріально-технічну базу підготовки команд ДЮФЛУ, заявив Костюченко.

Також під час засідання виконкому ДЮФЛ Костюченко підтримав пропозицію створити юнацьку Прем’єр-лігу, в якій би 16 найсильніших клубів ДЮФЛУ (у чотирьох вікових категоріях) виборювали звання чемпіону України.

“Минулого разу така ідея не знайшла підтримки у всіх клубів, тому було вирішено відкласти реалізацію цього проекту. Зараз, враховуючи підтримку керівництва ФФУ та рішучу позицію провідних футбольних академій країни, можна впевнено говорити, що проект буде реалізований”, — поінформували у прес-службі ФФУ.

Як писав УНН, Федерація футболу України запланувала будівництво до кінця 2020 року 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.

“І ми впевнено рухаємося до реалізації цієї мети. Якщо, наприклад, до 2014 року було побудовано 768 майданчиків для футболу, то з 2014 по 2018 рік уже побудовано більше 720 об’єктів футбольної інфраструктури (зокрема, вісім стадіонів). Зараз на етапі будівництва перебуває близько 800 об’єктів”, — зазначив перший віце-президент ФФУ Олег Протасов.

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