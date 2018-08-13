Восени в Україні з'явиться близько 500 нових футбольних міні-полів - ФФУ

КИЇВ. 13 серпня. УНН. До листопада цього року у Києві будуть введені в експлуатацію більше 60 сучасних футбольних майданчиків, а в цілому по країні — близько 500. Про це заявив перший віце-президент Федерації Футболу України Вадим Костюченко під час засідання виконкому ДЮФЛУ, передає УНН із посиланням на прес-службу ФФУ.