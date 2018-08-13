Три станции метро снова закроют из-за матча
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В связи с проведением футбольного матча Лиги Чемпионов между командами ФК “Динамо” и ФК “Славия” 14 августа в графике работы метро произойдут изменения. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.
“Во вторник, 14 августа, с 18:30 до 19:30 на вход и выход будет закрыта станция ”Олимпийская“, закрыты на выход станции ”Дворец спорта“ и закрыта на вход станция ”Площадь Льва Толстого“", - говорится в сообщении.
В случае необходимости после окончания футбольного матча возможно ограничение на вход пассажиров станций “Олимпийская”, “Площадь Льва Толстого” и “Дворец Спорта”.
Напомним, 2 августа из-за матча между донецким “Шахтером” и киевским “Динамо” были временно ограничены для пользования станции метро “Олимпийская”, “Площадь Льва Толстого”, “Дворец спорта”.
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