Торжества ко Дню независимости: программа праздничных мероприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Киев отпразднует День Государственного Флага и 27-ю годовщину независимости Украины рядом мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.
“Ко Дню Государственного Флага и 27-й годовщине независимости Украины в Киеве продлятся многочисленные государственные и общегородские празднично-торжественные мероприятия”, — говорится в сообщении.
Среди основных мероприятий, в частности, 23 августа традиционно состоится Церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле здания Киевской городской государственной администрации и в районах Киева.
24 августа в Соборе Святой Софии Национального заповедника “София Киевская” прозвучит Молебен за Украину и украинский народ. Руководители государства и города возложат цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, почтят память героев Небесной Сотни на ул. Институтской.
В этом году к 100-летию возрождения украинской государственности предусмотрен парад войск “Марш новой армии”. Также на Майдане Независимости художественные коллективы силовых структур поприветствуют украинцев тематическим концертом “Песня за свободу Украины”.
Программа мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и 27-й годовщине независимости Украины:
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- 10 августа-24 сентября
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Выставка “100 лет борьбы за независимость” на Майдане Независимости.
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- 17 августа-16 сентября
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Городская выставка цветочных композиций на тему “Волшебный украинский миф” (территория Печерского ландшафтного парка).
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- 22-26 августа
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Выставка современных образцов вооружения, военной техники и других материально-технических средств на Михайловской площади.
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- 23 августа
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- Церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины у здания Киевского городского совета и в районах Киева.
- Торжественное вручение паспортов гражданина Украины юношам и девушкам столицы, достигшим значительных успехов в учебе, спорте, искусстве (ул. Крещатик, 36).
- Установление национального рекорда “Самый длинный Государственный Флаг Украины” (от Харьковской площади до пересечения проспекта Бажана и ул. Ларисы Руденко).
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- 23-25 августа
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Автомобильный праздник “Motor-Show 27 UA” (у обелиска города-героя Киева, проспект Победы).
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- 24 августа
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- Молитвенное мероприятие в соборе Святой Софии Национального заповедника “София Киевская” и других храмах Киева.
- Церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому. Памяти Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни.
- Возложение цветов в районах Киева к памятникам, памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников АТО в Донецкой и Луганской областях.
- Парад войск “Марш новой армии” по случаю 27-й годовщины независимости Украины и 100-летию возрождения украинской государственности (ул. Крещатик, Майдан Незалежности).
- Всеукраинский фестиваль-конкурс “Ты в сердце моем, Украина!” (Культурно-художественный объект “Певческое поле” в Печерском ландшафтном парке).
- Праздничное мероприятие по случаю 27-й годовщины независимости Украины у здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36).
- Фестиваль этнических общин “Мать Украины — ты одна у нас!” Возле здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36).
- Концерт классической музыки “Классик Пикник” в парке им. Т. Шевченко.
- VIII уличный фестиваль “Самая большая карта мечты” (ул. Крещатик, напротив ул. Прорезной).
- Торжественные мероприятия ко Дню независимости Украины от редакции программы “Завтрак с 1+1” на Михайловской площади.
- Забег в вышиванках ко Дню независимости Украины (Русановская набережная — Днепровская набережная).
- Благотворительный забег “Они бегут ради детей” (ул. Сагайдачного, 2 — Владимирский спуск — разворот возле Европейской площади — Владимирский спуск — ул. Сагайдачного, 2).
- Праздничное мероприятие по случаю 27-й годовщины независимости Украины с проведением фестиваля уличной еды (ул. Ивана Мазепы).
- Всеукраинский фестиваль по случаю Дня независимости Украины Всеукраинского центра физического здоровья населения “Спорт для всех” (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха).
- Показ коллекции SEREBROVA сезона Spring / Summer 2019 (дублирующая дорога на ул. Бассейной, 11-17, 16:00-22:00).
- Концерт группы “Океан Эльзы”, посвященный Дню независимости Украины, на НСК “Олимпийский”.
- Праздничные мероприятия в парках культуры и отдыха “Победа”, “Партизанской славы”, “Гидропарк”, Центральном парке культуры и отдыха.
- Праздничные концертные программы в районных учреждениях культуры с участием коллективов художественной самодеятельности.
- Парусная регата, посвященная Дню независимости Украины (6-й причал Киевского речного вокзала).
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- 24-26 августа
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- Праздник искусств на Андреевском спуске.
- Тематическая ярмарка “Большая подольская ярмарка ”Киевские Контракты“ на Контрактовой площади.
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- 25 августа
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- Отчетный концерт муниципальных творческих коллективов “Художественные жемчужины Киева” (летняя эстрада “Городской сад” в Центральном парке культуры и отдыха г.Киева).
- Фестиваль ко Дню независимости Украины “Крымский дом объединяет сердца” (Почтовая площадь).
- Чемпионат Украины по стрит воркауту (возле арки Дружбы народов, Центрального парка культуры и отдыха г. Киева).
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- 26 августа
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- Международный фестиваль искусств “Диалоги культур” (летняя эстрада “Городской сад” в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева).
- Конно-спортивное соревнование ко Дню независимости Украины на Киевском ипподроме (ул. Академика Глушкова, 10).
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- 27-28 августа
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Фотовыставка “Украина моя” в Национальном историко-архитектурном музее “Киевская крепость”.
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- август
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- Выставка архивных документов “К 27-й годовщине независимости Украины” в читальном зале Государственного архива г. Киев.
- Демонстрация фильмов “Сильнее, чем оружие”, “Воины духа” и “Михаил Грушевский” в кинотеатрах “Старт”, “Факел”, “Лира” (22-23 августа).
- Торжественное вручение государственных наград работникам предприятий, учреждений и организаций Киева по случаю 27-й годовщины независимости Украины (ул. Крещатик, 36, Колонный зал).
- Тематические просветительские мероприятия в библиотеках Киева.
- Проведение в районах Киева спортивных праздников, спартакиад, турниров и соревнований по различным видам спорта.
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- сентябрь
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Проведение тематических просветительских мероприятий, воспитательных часов, книжных выставок, конференций, встреч за круглым столом, научных чтений по истории становления независимости Украины, посвященных Дню Государственного Флага Украины, 27-й годовщине независимости Украины и 100-летию возрождения украинской государственности (учебные заведения Киева).
Ранее стало известно, где в Киеве перекроют движение 18, 20 и 22 августа.