Військові почали тренування до параду до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Києві розпочалося тренування українських військовослужбовців до військового параду до Дня Незалежності України, який відбудеться у центрі столиці, передає УНН.
У тренуванні до військового параду до Дня Незалежності 2018 року беруть участь представники силових структур України.
Додамо, жінки-військові вперше крокуватимуть на параді.
Нагадаємо, у параді на День Незалежності буде задіяно понад 200 одиниць військової техніки.
Як повідомляв УНН, перша репетиція до параду до Дня Незалежності України відбулася 3 серпня.