Военные начали тренировку к параду ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Киеве началась тренировка украинских военнослужащих к военному параду ко Дню Независимости Украины, который состоится в центре столицы, передает УНН.
В тренировке к военному параду ко Дню Независимости 2018 принимают участие представители силовых структур Украины.
Добавим, женщины-военные впервые примут участие в параде.
Напомним, в параде в День Независимости будет задействовано более 200 единиц военной техники.
Как сообщал УНН, первая репетиция парада ко Дню Независимости Украины состоялась 3 августа.