Українцям показали, як ЗСУ готуються до параду

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Відбулася перша репетиція до параду 27 річниці Дня Незалежності України. Про це Президент України Петро Порошенко написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Наші військові розпочали підготовку до параду до Дня Незалежності України. Відбулася перша репетиція пішої колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ, ДСНС, ДПСУ та понад 20 військовий оркестрів. Святкуймо 27-му річницю Незалежності України разом!" - написав він.

Нагадаємо, цього року у параді з нагоди 27-річниці Дня Незалежності України буде задіяно понад 200 одиниць військової техніки.

Президент України Петро Порошенко підписав Указ “Про відзначення 27-ї річниці незалежності України”. Як зазначено у документі, з нагоди свята країну чекають урочистості, парад військ на столичному Хрещатику та молебні.

Наші військові розпочали підготовку до параду до Дня Незалежності України. Відбулася перша репетиція пішої колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ, ДСНС, ДПСУ та понад 20 військовий оркестрів.

Святкуймо 27-му річницю Незалежності України разом! pic.twitter.com/CrZDixeqTU

— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 августа 2018 г.

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