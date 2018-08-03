Украинцам показали, как ВСУ готовятся к параду
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Состоялась первая репетиция парада 27 годовщины Дня Независимости Украины. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в своем Twitter, передает УНН.
"Наши военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости Украины. Состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПСУ и более 20 военных оркестров. Празднуем 27-ю годовщину Независимости Украины вместе!" - написал он.
Напомним, в этом году в параде по случаю 27-й годовщины Дня Независимости Украины будет задействовано более 200 единиц военной техники.
Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О праздновании 27-й годовщины независимости Украины". Как указано в документе, по случаю праздника страну ждут торжества, парад войск на столичном Крещатике и молебны.
Наши военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости Украины. Состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ДСНС, ГНСУ и более 20 военных оркестров.
Празднуем 27-ю годовщину Независимости Украины вместе! pic.twitter.com/CrZDixeqTU