Під час параду до Дня Незалежності України планується участь авіації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міністерство оборони розглядає можливість задіяти військову авіацію під час військового параду до Дня Незалежності України. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
“Міністерство оборони розглядає можливість задіяти авіацію під час проведення параду до Дня Незалежності України 24 серпня”, — повідомив співрозмовник УНН.
Зазначимо, що сьогодні, ймовірно, у небі над Києвом відбулися тренування авіації напередодні військового параду на Хрещатику. Зокрема, мешканцям столиці вдалося розгледіти повітряні маневри близько 12 винищувачів, а також політ нового вантажного літака Ан-178.
Як повідомляв УНН, у Києві розпочалося тренування українських військовослужбовців до військового параду до Дня Незалежності України, який відбудеться у центрі столиці.
Нагадаємо, у п’ятницю, 24 серпня, столичний метрополітен і наземний транспорт працюватимуть на дві години довше.
Додамо, що на військовому параді в Києві на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США.