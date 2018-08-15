Во время парада ко Дню Независимости Украины планируется участие авиации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Министерство обороны рассматривает возможность задействовать военную авиацию во время военного парада ко Дню Независимости Украины. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
"Министерство обороны рассматривает возможность задействовать авиацию во время проведения парада ко Дню Независимости Украины 24 августа", - сообщил собеседник УНН.
Отметим, что сегодня, вероятно, в небе над Киевом состоялись тренировки авиации накануне военного парада на Крещатике. В частности, жителям столицы удалось разглядеть воздушные маневры около 12 истребителей, а также полет нового грузового самолета Ан-178.
Как сообщал УНН, в Киеве началось тренировки украинских военнослужащих к военному параду ко Дню Независимости Украины, который состоится в центре столицы.
Напомним, в пятницу, 24 августа, столичный метрополитен и наземный транспорт будут работать на 2 часа дольше.
Добавим, что на военном параде в Киеве в честь 27-й годовщины Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель Президента США.