Грабил дома в Каховке: боевика «днр» приговорили к 15 годам лишения свободы

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 12264 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 55121 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 106906 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 106970 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 250713 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 129387 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 118973 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 362399 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83141 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135694 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
68%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 163882 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 120284 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 20018 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 100838 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 66179 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 250742 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 285921 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 362425 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 340732 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 388792 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 66877 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 101498 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 120948 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 164519 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 77589 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Грабил дома в Каховке: боевика «днр» приговорили к 15 годам лишения свободы

Киев • УНН

 • 232628 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Боевика так называемой «днр», который грабил дома в Каховке, приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Грабил дома в Каховке: боевика «днр» приговорили к 15 годам лишения свободы

Детали

Как установило следствие, боевиком оказался житель Донецка, который в начале полномасштабного вторжения инициативно вступил в ряды 9-го полка морской пехоты 1-го армейского корпуса рф. Находясь в должности старшего стрелка вражеского подразделения, он обстреливал позиции Сил обороны на восточном фронте.

Впоследствии его перебросили на временно захваченную часть Херсонщины.

Так, вместе с российскими войсками он принимал активное участие в захвате Каховки и разграблении местных домов в 2022 году. Во время разбойных нападений применял оружие и угрожал убийством в случае сопротивления. Таким образом рашисты «выносили» из домов граждан все – от бытовой техники до денег и других ценных вещей.

Сообщается, что злоумышленник попал в плен украинских защитников в декабре прошлого года во время боестолкновения на Херсонском направлении.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 5 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Охотилась" на боевые дроны ВСУ: вражескую информаторку приговорили к 12 годам лишения свободы

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$62.37
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75