Грабил дома в Каховке: боевика «днр» приговорили к 15 годам лишения свободы

Детали

Как установило следствие, боевиком оказался житель Донецка, который в начале полномасштабного вторжения инициативно вступил в ряды 9-го полка морской пехоты 1-го армейского корпуса рф. Находясь в должности старшего стрелка вражеского подразделения, он обстреливал позиции Сил обороны на восточном фронте.

Впоследствии его перебросили на временно захваченную часть Херсонщины.

Так, вместе с российскими войсками он принимал активное участие в захвате Каховки и разграблении местных домов в 2022 году. Во время разбойных нападений применял оружие и угрожал убийством в случае сопротивления. Таким образом рашисты «выносили» из домов граждан все – от бытовой техники до денег и других ценных вещей.

Сообщается, что злоумышленник попал в плен украинских защитников в декабре прошлого года во время боестолкновения на Херсонском направлении.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:



ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);



ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);



ч. 5 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).



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