Грабував будинки в Каховці: бойовика «днр» засудили до 15 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Бойовика так званої «днр», який грабував будинки в Каховці, засудили до 15 років позбавлення волі. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.
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Як встановило слідство, бойовиком виявився мешканець Донецька, який на початку повномасштабного вторгнення ініціативно вступив до лав 9-го полку морської піхоти 1-го армійського корпусу рф. Перебуваючи на посаді старшого стрільця ворожого підрозділу, він обстрілював позиції Сил оборони на східному фронті.
Згодом його перекинули на тимчасово захоплену частину Херсонщини.
Так, разом з російськими військами він брав активну участь у захоплені Каховки та розграбуванні місцевих помешкань у 2022 році. Під час розбійних нападів застосовував зброю і погрожував вбивством у разі спротиву. Таким чином рашисти «виносили» з помешкань громадян все – від побутової техніки до грошей та інших цінних речей.
Повідомляється, що зловмисник потрапив в полон українських захисників у грудні минулого року під час боєзіткнення на Херсонському напрямку.
За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років позбавлення волі.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
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- ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
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- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
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- ч. 5 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).
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