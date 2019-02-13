Грабителя малолетних детей взяли под арест
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Злоумышленник, который среди дня грабил малолетних детей в столице, взят под стражу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 судом взят под стражу мужчина, который подозревается в совершении серии нападений на малолетних детей в Киеве", - сообщили в прокуратуре.
Как отмечается, применена мера пресечения в виде содержания под стражей без применения залога до 11 апреля 2019 года включительно.
Злоумышленник орудовал на территории жилого массива "Сырец" в Шевченковском районе Киева. Как установлено следствием, его жертвами в период с 28 января по 10 февраля 2019-го стали не менее 3 детей (2 мальчика и девочка) в возрасте до 12 лет. Мужчина нападал на школьников днем на улице и отбирал мобильные телефоны. В двух случаях злоумышленник применил в отношении детей физическое насилие.
10 февраля двое правоохранителей, узнав злоумышленника, пытались его задержать на улице. Последний начал сопротивляться и нанес тяжелую травму одному из полицейских. Несмотря на это грабителя удалось задержать.
Нападавшим оказался 22-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.
Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.