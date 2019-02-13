Грабіжника малолітніх дітей взяли під арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Зловмисника, який серед дня грабував малолітніх дітей у столиці, взято під варту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 судом взято під варту чоловіка, який підозрюється у вчиненні серії нападів на малолітніх дітей у Києві", - повідомили у прокуратурі.
Як зазначається, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застосування застави до 11 квітня 2019 року включно.
Зловмисник орудував на території житлового масиву "Сирець" у Шевченківському районі Києва. Як установлено слідством, його жертвами у період з 28 січня по 10 лютого 2019 року стало щонайменше 3 дітей (2 хлопчика та дівчинка) віком до 12 років. Чоловік нападав на школярів вдень на вулиці та відбирав мобільні телефони. У двох випадках зловмисник застосував відносно дітей фізичне насильство.
10 лютого двоє правоохоронців, упізнавши зловмисника, намагались його затримати на вулиці. Останній почав чинити опір та наніс тяжку травму одному з поліцейських. Попри це грабіжника вдалося затримати.
Нападником виявився 22-річний місцевий житель, раніше неодноразово судимий. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу), ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.
Перевіряється його причетність до вчинення аналогічних злочинів.