Грабіжника малолітніх дітей взяли під арешт

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 судом взято під варту чоловіка, який підозрюється у вчиненні серії нападів на малолітніх дітей у Києві", - повідомили у прокуратурі.

Як зазначається, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застосування застави до 11 квітня 2019 року включно.

Зловмисник орудував на території житлового масиву "Сирець" у Шевченківському районі Києва. Як установлено слідством, його жертвами у період з 28 січня по 10 лютого 2019 року стало щонайменше 3 дітей (2 хлопчика та дівчинка) віком до 12 років. Чоловік нападав на школярів вдень на вулиці та відбирав мобільні телефони. У двох випадках зловмисник застосував відносно дітей фізичне насильство.

10 лютого двоє правоохоронців, упізнавши зловмисника, намагались його затримати на вулиці. Останній почав чинити опір та наніс тяжку травму одному з поліцейських. Попри це грабіжника вдалося затримати.

Нападником виявився 22-річний місцевий житель, раніше неодноразово судимий. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу), ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Перевіряється його причетність до вчинення аналогічних злочинів.