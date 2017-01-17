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ГПУ заявила ходатайство о продлении срока содержания под стражей А.Ефремова - адвокат

ГПУ заявила ходатайство о продлении срока содержания под стражей А.Ефремова - адвокат

Киев • УНН

 • 15682 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины обратилась с ходатайством о продлении срока содержания под стражей народного депутата седьмого созыва Александра Ефремова в Старобельский районный суд Луганской области, где слушается уголовное дело против него. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил адвокат обвиняемого Евгений Солодко.

"То, что прокуратура направила туда ходатайство (о продлении срока содержания под стражей А.Ефремова - ред.), это соответствует действительности, она направила ходатайство, но без каких-либо приложений к нему", - сказал Е.Солодко.

Он отметил, что по номеру дела 3798, которое рассматривает Старобельский районный суд Луганской области, мера пресечения А.Ефремову не избиралась вообще.

"Что пытается продолжить прокуратура нам не известно", - сказал защитник.

Он добавил, что в настоящее время в Апелляционном суде Киева адвокаты А.Ефремова оспаривают решение Печерского районного суда Киева о продлении срока содержания его под стражей до 22 января 2017 г. по другому уголовному делу. Однако сам А.Ефремов на заседание суда в столице не доставлен.

"Требование наших апелляционных жалоб, чтобы дело рассматривалось именно в его присутствии. Но если сегодня не рассмотрят жалобу и будет перенос, то 22 января его должны освободить из-под стражи", - уточнил Е.Солодко.

Как сообщал УНН, бывший глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины на основании доказательств подозревается в:

- организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

- пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управления Службы безопасности Украины в Луганской (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

- совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);

- организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

- государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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