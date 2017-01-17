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ГПУ заявила клопотання про продовження строку тримання під вартою О.Єфремова - адвокат

ГПУ заявила клопотання про продовження строку тримання під вартою О.Єфремова - адвокат

Київ • УНН

 • 15683 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Генеральна прокуратура України звернулась із клопотанням про продовження строку тримання під вартою народного депутата сьомого скликання Олександра Єфремова до Старобільського міськрайонного суду Луганської області, де слухається кримінальна справа проти нього. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив адвокат обвинуваченого Євген Солодко.

"Те, що прокуратура направила туди клопотання (про продовження строку тримання під вартою О.Єфремова – ред.), це відповідає дійсності, вона направила клопотання, але без будь-яких додатків до нього",- сказав Є.Солодко.

Він наголосив, що за номером справи 3798, яку розглядає Старобільський міськрайонний суд Луганської області, запобіжний захід О.Єфремову не обирався взагалі.

"Що намагається продовжити прокуратура нам не відомо",- сказав захисник.

Він додав, що наразі в Апеляційному суді Києва адвокати О.Єфремова оскаржують рішення Печерського районного суду Києва про продовження терміну тримання під його вартою до 22 січня 2017 року у іншій кримінальній справі. Однак сам О.Єфремов на засідання суду у столицю не доставлений.

"Вимога наших апеляційних скарг, щоб справа розглядалася саме за його присутності. Але якщо сьогодні не розглянуть скаргу і буде перенесення, то 22 січня його мають звільнити з-під варти",- уточнив Є.Солодко.

Як повідомляв УНН, колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України на підставі доказів підозрюється в:

— організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України);

— пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);

— вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);

— організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “Луганська народна республіка” (ч. 1 ст. 258-3 КК України);

— державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

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