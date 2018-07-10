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ГПУ завершила следствие по делу Добкина

ГПУ завершила следствие по делу Добкина

Киев  •  УНН

 • 12019 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по подозрению бывшего мэра Харькова, а ныне народного депутата Михаила Добкина. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.

“Главным следственным управлением под процессуальным руководством прокуроров ГПУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Харьковского городского головы Михаила Добкина...”, - отметила пресс-секретарь.

Как отметила Сарган, Добкина подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 15 ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины, его бывшего заместителя — директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета и бывшего начальника управления градостроительства и архитектуры — главного архитектора города Харькова — ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 УК Украины, бывшего начальника управления земельных отношений Харьковского городского совета — ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 УК Украины, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества — ч.4 ст.1 90, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины.

Следствием установлено, что Добкин с выше указанными лицами “злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, действуя в интересах учредителей обслуживающего кооператива и потребительского общества, способствовали в пособничестве последним в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории Харькова”.

Таким образом, представители обслуживающего кооператива и потребительского общества при пособничестве вышеупомянутых должностных лиц Харьковского городского совета завладели земельными участками на территории Харькова общей площадью более 74 га, чем нанесли убытки территориальной общине на общую сумму более 230 млн грн, что больше чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Материалы следствия предоставлены подозреваемым и их защитникам для ознакомления.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения народному депутату Украины Михаилу Добкину.

14 июля во Генеральной прокуратуре Украины вручили уведомление о подозрении нардепу Михаилу Добкину.

Как сообщали в ГПУ, в ходе досудебного следствия установлено, что в результате противоправных действий Михаила Добкина, совершенных им по предварительному сговору с группой лиц, из собственности территориальной громады Харькова незаконно выбыли земельные участки общей площадью более 77 га, чем территориальной общине Харькова причинены убытки в размере почти 227 млн грн.

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