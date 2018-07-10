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ГПУ завершила слідство у справі Добкіна

ГПУ завершила слідство у справі Добкіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування за підозрою колишнього міського голову Харкова, а нині народного депутата Михайла Добкіна. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.

«Головним слідчим управлінням за процесуального керівництва прокурорів ГПУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього Харківського міського голови Михайла Добкіна…», - зазначила прес-секретар.

Як зазначила Сарган, Добкіна підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 15, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, його колишнього заступника - директора Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради та колишнього начальника управління містобудування та архітектури - головного архітектора міста Харкова - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, колишнього начальника управління земельних відносин Харківської міської ради - ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, представників обслуговуючого кооперативу та споживчого товариства - ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

Слідством встановлено, що Добкін із вище вказаними особами «зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, діючи в інтересах засновників обслуговуючого кооперативу та споживчого товариства, сприяли у пособництві останнім у незаконному заволодінні шахрайським шляхом земельними ділянками на території Харкова».

Таким чином, представники обслуговуючого кооперативу та споживчого товариства за пособництва вищезазначених службових осіб Харківської міської ради заволоділи земельними ділянками на території Харкова загальною площею понад 74 га, чим спричинили збитки територіальній громаді на загальну суму понад 230 млн грн, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Матеріали слідства надані підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив про зміну раніше повідомленої підозри народному депутату України Михайлу Добкіну.

14 липня у Генеральній прокуратурі України вручили повідомлення про підозру нардепу Михайлу Добкіну.

Як повідомляли у ГПУ, під час досудового слідства встановлено, що у результаті протиправних дій Михайла Добкіна, вчинених ним за попередньою змовою групою осіб, із власності територіальної громади Харкова незаконно вибули земельні ділянки загальною площею понад 77 га, чим територіальній громаді Харкова заподіяні збитки у розмірі майже 227 млн грн.

Українські Національні Новини

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