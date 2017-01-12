ГПУ закрыла дело против компании Н.Злочевского
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против нефтегазовой компании Burisma Group, конечным владельцем которой является бывший министр экологии времен Виктора Януковича Николай Злочевский. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
"ГПУ закрыла дело против Burisma Group, а не против Николая Злочевского. Они заплатили все налоги, которые должны были заплатить, выполнили все условия, поэтому дело закрыто", - заявила Л.Сарган.
Напомним, международную энергетическую группу Burisma, конечным бенефициаром которой является Николай Злочевский, подозревали в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1 млрд грн за последние два года.
В международной энергетической группе Burisma с активами в Украине сообщили, что завершены все процессуальные и судебные дела в Украине против президента группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.
В компании также сообщили, что за последние два года операционными компаниями, входящими в группу Burisma, было уплачено более 5 млрд грн налоговых обязательств в бюджеты всех уровней.
Как сообщал УНН, ГПУ передала дело экс-министра Н.Злочевского в НАБУ.