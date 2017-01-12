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ГПУ закрила справу проти компанії М.Злочевського

ГПУ закрила справу проти компанії М.Злочевського

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Генеральна прокуратура України закрила справу проти нафтогазової компанії Burisma Group, кінцевим власником якої є колишній міністр екології часів Віктора Януковича Микола Злочевський. Про це повідомила УНН прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

"ГПУ закрила справу проти Burisma Group, а не проти Миколи Злочевського. Вони сплатили всі податки, які мали сплатити, виконали всі умови, тому справа закрита",- заявила Л.Сарган.

Нагадаємо, міжнародну енергетичну групу Burisma, кінцевим бенефіціаром якої є Микола Злочевський, підозрювали в ухиленні від сплати податків на суму близько 1 млрд грн за останні два роки.

У міжнародній енергетичній групі Burisma з активами в Україні повідомили, що завершено всі процесуальні і судові справи в Україні проти президента групи Миколи Злочевського та операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

У компанії також повідомили, що за останні два роки операційними компаніями, що входять до групи Burisma, було сплачено понад 5 млрд грн податкових зобов’язань до бюджетів усіх рівнів.

Як повідомляв УНН, ГПУ передала справу екс-міністра М.Злочевського у НАБУ.

Українські Національні Новини

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