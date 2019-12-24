ГПУ задокументировала факты нарушения международного права со стороны боевиков на Донбассе

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 34721 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119950 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:54 • 123934 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 146491 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, вновь зафиксировали нарушения норм международного гуманитарного права военнослужащими вооруженных сил РФ и членами незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", которые ведут артиллерийские обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Задокументировано факт прицельного обстрела 21 декабря 2019 года города Золотое-4 Попаснянского района Луганской области, где произошло разведение войск из города Первомайск, что является временно оккупированной территорией Луганской области, пророссийскими террористическими силами", - сказано в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия прокуроры Генеральной прокуратуры Украины обнаружили поврежденный жилой дом. По версии следствия, обстрел велся самодельным взрывным устройством с использованием мины калибра 82 мм. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления, а полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных и национальных судах.

Напомним, в Луганской области в результате обстрела боевиков повреждены жилые дома.

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