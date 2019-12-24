ГПУ задокументувала факти порушення міжнародного права з боку бойовиків на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, знову зафіксували порушення норм міжнародного гуманітарного права військовослужбовцями збройних сил РФ та членами незаконних збройних формувань "ДНР" та "ЛНР", які ведуть артилерійські обстріли мирного населення та об’єктів цивільної інфраструктури. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Задокументовано факт прицільного обстрілу 21 грудня 2019 року міста Золотого-4 Попаснянського району Луганської області, де відбулося розведення військ, з міста Первомайськ, що є тимчасово окупованою територією Луганської області, проросійськими терористичними силами", - сказано у повідомленні.

В ході огляду місця події прокурори Генеральної прокуратури України виявили пошкоджений житловий будинок. За версією слідства, обстріл вівся саморобним вибуховим пристроєм з використанням міни калібру 82 мм. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, а здобуті докази буде використано у справах проти Російської Федерації в міжнародних та національних судах.

Нагадаємо, у Луганській області внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено житлові будинки.

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