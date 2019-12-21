Бойовики на Луганщині обстріляли житлові будинки на ділянці розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Луганській області внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено житлові будинки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Незаконні збройні формування знову обстріляли прифронтові райони Луганщини.
Внаслідок обстрілу Золоте-4 Попаснянського району пошкоджено три приватні будинки по вул. Студентська та будинок по вул. Нахімова.
На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції.
Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за статтею 258 КК України (Терористичний акт).
Нагадаємо, від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі в бік позицій українських військових.