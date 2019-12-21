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Бойовики на Луганщині обстріляли житлові будинки на ділянці розведення

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Луганській області внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено житлові будинки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Незаконні збройні формування знову обстріляли прифронтові райони Луганщини.

Внаслідок обстрілу Золоте-4 Попаснянського району пошкоджено три приватні будинки по вул. Студентська та будинок по вул. Нахімова.

На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за статтею 258 КК України (Терористичний акт).

Нагадаємо, від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі в бік позицій українських військових. 

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