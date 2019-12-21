ООС: бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі. Про це під час брифінгу повідомив полковник Максим Праута з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
"Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі", - сказав Максим Праута.
Вказано, що поблизу Зайцевого на Луганському напрямку близько 7-ї години ранку розпочався обстріл опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру, що тривав 45 хвилин.
На Донецькому напрямку також вранці зі станкових протитанкових гранатометів противник вів вогонь по наших позиціях неподалік Новотроїцького.
"За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку немає", - додав Максим Праута.
Нагадаємо, вчора, 20 грудня, бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені.