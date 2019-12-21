ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. 20 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Чотири обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82-мм, ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів;
поруч з населеним пунктом Шуми – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
біля Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

двічі поруч з населеним пунктом Невельське – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
біля Славного - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Кам'янки – з гранатометів різних систем;
поблизу шахти Дутівка – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч з населеним пунктом Василівка – зі стрілецької зброї.

Вчора, 20 грудня, внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Ще один військовослужбовець під час спостереження в оптичний пристрій отримав ураження сітківки ока внаслідок використання противником лазерної зброї.

З початку цієї доби, 21 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не має.

Нагадаємо, в ОРДЛО збільшилась кількість злочинів бойовиків проти місцевого населення.

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