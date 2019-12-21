ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Четыре обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска - с станковых противотанковых гранатометов;

рядом с населенным пунктом Шумы - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Крымского - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил:

дважды рядом с населенным пунктом Невельское - с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

у Славного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Каменки - из гранатометов различных систем;

вблизи шахты Дутовка - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Васильевка - из стрелкового оружия.

Вчера, 20 декабря, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптический устройство получило поражения сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия.

С начала этого периода, 21 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, в ОРДЛО увеличилось количество преступлений боевиков против местного населения.