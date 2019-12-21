ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. 20 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Четыре обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Светлодарска - с станковых противотанковых гранатометов;
рядом с населенным пунктом Шумы - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
у Крымского - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил:
дважды рядом с населенным пунктом Невельское - с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
у Славного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Каменки - из гранатометов различных систем;
вблизи шахты Дутовка - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с населенным пунктом Васильевка - из стрелкового оружия.
Вчера, 20 декабря, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптический устройство получило поражения сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия.
С начала этого периода, 21 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, в ОРДЛО увеличилось количество преступлений боевиков против местного населения.