ГПУ установила доказательства финансирования РФ боевиков на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Генеральной прокуратурой Украины в ходе досудебного расследования уголовного производства были установлены доказательства финансирования Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области. Об этом говорится в сообщении отдела связей с общественностью Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
Досудебным расследованием установлено, что 20 июля 2017 года боевики “1 Армейского корпуса Народной милиции” террористической организации “ДНР”, при финансовом и материальном обеспечении представителей власти и командования Вооруженных Сил РФ, предприняли попытку прорыва на позиции ВСУ вблизи города Красногоровка Донецкой области, говорится в сообщении.
Отмечено, что в ходе осмотра места происшествия было обнаружено многочисленное количество огнестрельного и взрывного оружия, часть из которого, согласно информации Минобороны Украины, находится на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Также ГПУ установила, что ликвидированные боевики были одеты в военную амуницию, изготовленную на территории РФ.
Согласно заключению судебной инженерно-технической экспертизы, защитные шлемы, изъятые в ходе осмотра места боестолкновения, являются шлемами промышленного производства ШБМ-Л, ШБМ-П, 6Б27, страной-производителем которых является РФ.
Кроме того, в ходе осмотра места боестолкновения были обнаружены и изъяты ряд медицинских препаратов, страной происхождения которых является Россия.
В прокуратуре отметили, что полученные доказательства финансирования Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области передано в МИД Украины для использования в международных судебных инстанциях.