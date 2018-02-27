ГПУ встановила докази фінансування РФ бойовиків на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Генеральною прокуратурою України в ході досудового розслідування кримінального провадження були встановлені докази фінансування Російською Федерацією незаконних збройних формувань на території Донецької області. Про це йдеться в повідомленні відділу зв’язків з громадськістю Генеральної прокуратури України, передає УНН.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 липня 2017 року бойовики “1 Армійського корпусу Народної міліції” терористичної організації “ДНР”, при фінансовому та матеріальному забезпеченні представників влади і командування Збройних Сил РФ, здійснили спробу прориву на позиції ЗСУ поблизу міста Красногорівка Донецької області, йдеться в повідомлення.
Зазначено, що в ході огляду місця події було виявлено численну кількість вогнепальної та вибухової зброї, частина з якого, відповідно до інформації Міноборони України, перебуває на озброєнні Збройних Сил Російської Федерації.
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Також ГПУ встановила, що ліквідовані бойовики були одягнені у військову амуніцію, виготовлену на території РФ.
Відповідно до висновку судової інженерно-технічної експертизи, захисні шоломи, вилучені в ході огляду місця бойового зіткнення, є шоломами промислового виробництва ШБМ-Л, ШБМ-П, 6Б27, країною-виробником яких є РФ.
Крім того, в ході огляду місця бойового зіткнення було виявлено та вилучено ряд медичних препаратів, країною походження яких є Росія.
У Прокуратурі зазначили, що отримані докази фінансування Російською Федерацією незаконних збройних формувань на території Донецької області передано до МЗС України для використання в міжнародних судових інстанціях.