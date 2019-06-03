ГПУ открыла уголовное производство из-за увольнения четырех руководителей подразделений ГБР

"В Генеральную прокуратуру Украины 31.05.2019 поступило заявление о преступлении от Председателя Совета общественного контроля при ГБР Болдина М.Я. и Секретаря этого Совета Коренной Н.М. о совершении уголовных преступлений Директором ГБР Трубой Р.М. Из содержания указанного заявления усматривается, что Директором ГБР Трубой Р.М. совершено ряд уголовных преступлений, а именно: умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 3 ст. 382 УК Украины); служебная халатность, то есть невыполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц (ч. 1 ст. 367 УК Украины), злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для себя или другого физического или юридического лица использования должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц (ч. 1 ст. 364 УК Украины) разглашение данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины)", - сообщил он.

По информации, изложенной в обращении, Генеральной прокуратурой Украины 03.06.2019 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении директором ГБР Трубой Р.М. уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УК Украины (постановление Окружного административного суда г. Киева от 19.04.2019 года.



"По результатам осуществления досудебного расследования будет принято решение о внесении в ЕРДР сведений по возможным другим фактами противоправной деятельности Трубы Р.М.", - добавил Лысенко.



Как сообщал УНН, 29 мая директор Государственного бюро расследований Роман Труба уволил четырех сотрудников правоохранительных органов.