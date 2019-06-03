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ГПУ відкрила кримінальне провадження через звільнення чотирьох керівників підрозділів ДБР

ГПУ відкрила кримінальне провадження через звільнення чотирьох керівників підрозділів ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. ГПУ кримінальне провадження за фактом порушень директора ДБР Романа Труби при звільненні чотирьох керівників підрозділів ДБР. Про це повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН. 

"До Генеральної прокуратури України 31.05.2019 надійшла заява про злочин від Голови Ради громадського контролю при ДБР Болдіна М.Я. та Секретаря цієї Ради Корінної Н.М. про вчинення кримінальних правопорушень Директором ДБР Трубою Р.М. Зі змісту вказаної заяви вбачається, що Директором ДБР Трубою Р.М. вчинено ряд кримінальних правопорушень, а саме:умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 3 ст. 382 КК України); службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб (ч. 1 ст. 367 КК України); зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб (ч. 1 ст. 364 КК України);розголошення даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України)", - повідомив він. 

За інформацією, викладеною у зверненні, Генеральною прокуратурою України 03.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо вчинення Директором ДБР Трубою Р.М. кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України (ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва від 19.04.2019 року. 

"За результатами здійснення досудового розслідування буде прийнято рішення щодо внесення до ЄРДР відомостей за можливими іншими фактами протиправної діяльності Труби Р.М.", - додав Лисенко. 

Як повідомляв УНН, 29 травня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба звільнив чотирьох співробітників правоохоронного органу.

Українські Національні Новини

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