ГПУ: В.Януковичу сообщили о подозрении по восьми делам

"Януковичу сообщили о подозрении по 8 делам", - сказал С.Горбатюк.

Он добавил, что сейчас идет следствие и пока ни одно из дел не передали в суд.

"В делах, по которым ему сообщили о подозрении, расследование остановили из-за розыска, что приостанавливает течение сроков следствия. По УПК с момента уведомления о подозрении есть год, за который надо направить дело в суд. Когда мы сообщаем о подозрении и объявляем в розыск, мы останавливаем расследование из-за розыска", - пояснил С.Горбатюк.

Также он добавил, что сейчас прокуратура сотрудничает с адвокатами 5-7 подозреваемых чиновников, которые точно находятся в России.