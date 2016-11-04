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15 марта, 19:03 • 114279 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163966 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136385 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128988 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112062 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105018 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101104 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГПУ: В.Януковичу сообщили о подозрении по восьми делам

ГПУ: В.Януковичу сообщили о подозрении по восьми делам

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу сообщили о подозрении по восьми делам. Об этом сообщил руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью "Общественному радио", передает УНН.

"Януковичу сообщили о подозрении по 8 делам", - сказал С.Горбатюк.

Он добавил, что сейчас идет следствие и пока ни одно из дел не передали в суд.

"В делах, по которым ему сообщили о подозрении, расследование остановили из-за розыска, что приостанавливает течение сроков следствия. По УПК с момента уведомления о подозрении есть год, за который надо направить дело в суд. Когда мы сообщаем о подозрении и объявляем в розыск, мы останавливаем расследование из-за розыска", - пояснил С.Горбатюк.

Также он добавил, что сейчас прокуратура сотрудничает с адвокатами 5-7 подозреваемых чиновников, которые точно находятся в России.

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