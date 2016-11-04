ГПУ: В.Януковичу повідомлено про підозру у восьми справах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Колишньому Президенту України Віктору Януковичу повідомлено про підозру у восьми справах.
Про це повідомив керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв’ю "Громадському радіо", передає УНН.
"Януковичу повідомлено про підозру у 8 справах", - сказав С.Горбатюк.
Він додав, що зараз іде слідство і поки жодна зі справ не передана до суду.
"У справах, щодо яких йому повідомили про підозру, розслідування зупинене за розшуком, що призупиняє перебіг строків слідства. По КПК з моменту повідомлення про підозру є рік, за який треба направити справу до суду. Коли ми повідомляємо про підозру і оголошуємо в розшук, ми зупиняємо розслідування за розшуком", - пояснив С.Горбатюк.
Також він додав, що наразі прокуратура співпрацює з адвокатами 5-7 підозрюваних високопосадовців, які точно перебувають у Росії.