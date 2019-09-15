ГПУ: дело Кузьмина закрыли из-за отсутствия достаточных доказательств

Генеральная прокуратура Украины сообщила, что 22 августа 2019 года решила закрыть уголовное производство против Кузьмина.

"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", - говорится в ответе Генпрокуратуры.

Ранее УНН сообщал, что Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении бывшему первому заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину и директору ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" в совершении ряда преступлений.