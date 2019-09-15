ГПУ: справу Кузьміна закрили через відсутність достатніх доказів

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Генеральна прокуратура України пояснила, чому закрили провадження проти колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від “Опозиційної платформи — За життя” Рената Кузьміна. Про це передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Генеральна прокуратура України повідомила, що 22 серпня 2019 р. вирішила закрити кримінальне провадження проти Кузьміна.

“У зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і тим, що можливості їх отримати вичерпані”, — йдеться у відповіді Генпрокуратури.

Раніше УНН повідомляв, що Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру колишньому першому заступнику Генпрокурора Ренату Кузьміну та директору ДП “Комплекс відпочинку “Пуща-Водиця” у вчиненні низки злочинів.

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