ГПУ расследует два производства в отношении должностных лиц ПАО "Укргаздобыча"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Генеральной прокуратурой Украины осуществляется два досудебных расследования по уголовным производствам с 2014 года против должностных лиц ПАО "Укргаздобыча". Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в ГПУ.
Так, Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 8 мая 2014 года по факту присвоения денежных средств и злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО "Укргаздобыча", что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 , ч.2 ст. 364 УК Украины.
"В указанном производстве лицам о подозрении не сообщалось. В настоящее время досудебное расследование в нем продолжается", - резюмировали в ГПУ.
Кроме того, Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 28 февраля 2014 года по фактам совершения должностными лицами ПАО "Укргаздобыча" НАК "Нафтогаз Украины", должностными лицами его структурных подразделений и другими субъектами хозяйствования уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 190, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 240, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 УК Украины.
"В указанном производстве лицам о подозрении не сообщалось. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - резюмировали в ГПУ.
Как сообщал УНН, в НАБУ установили чиновников ПАО "Укргаздобыча", причастных к хищению газа .
Напомним, по словам нардепа М.Полякова, в Лондоне продолжается суд относительно коррупции в "Укргаздобыче" .
Также, по его словам, достаточно вероятным является отстранение А.Прохоренка (глава УГД - ред.) от занимаемой должности. По данным Нацполиции, против должностных лиц "Укргаздобыча" расследуется пять уголовных производств .