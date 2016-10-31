ГПУ розслідує два провадження щодо службових осіб ПАТ "Укргазвидобування"

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 24684 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 50988 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 69750 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 139880 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 202791 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191637 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212105 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197055 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152517 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153429 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
94 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

2 квітня, 18:15 • 21363 перегляди

Жіноча збірна України U-19 не змогла вчасно вилетіти на матч відбору Євро-2025: всі деталі

2 квітня, 18:25 • 12732 перегляди

США вводить 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок - ЗМІ

2 квітня, 18:45 • 11719 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

2 квітня, 19:10 • 10641 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 8225 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 481963 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 318010 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 380063 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 492044 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 736047 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124515 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184085 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126849 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161638 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184832 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

ГПУ розслідує два провадження щодо службових осіб ПАТ "Укргазвидобування"

ГПУ розслідує два провадження щодо службових осіб ПАТ "Укргазвидобування"

Київ • УНН

 • 11008 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Генеральною прокуратурою України здійснюється два досудових розслідування у кримінальних провадженням від 2014 року проти службових осіб ПАТ "Укргазвидобування". Про це у відповіді на запит УНН повідомили у ГПУ.

Так, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 8 травня 2014 року за фактом привласнення грошових коштів та зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ "Укргазвидобування", що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364 КК України.

"У вказаному провадженні особам про підозру не повідомлялося. На даний час досудове розслідування у ньому триває", - резюмували у ГПУ.

Крім того, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 28 лютого 2014 року за фактами вчинення службовими особами ПАТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 240, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України.

"У вказаному провадженні особам про підозру не повідомлялось. На даний час досудове розслідування триває", - резюмували у ГПУ.

Як повідомляв УНН, у НАБУ встановили чиновників ПАТ “Укргазвидобування”, причетних до розкрадання газу.

Нагадаємо, за словами нардепа М.Полякова, у Лондоні триває суд щодо корупції в “Укргазвидобуванні”.

Також, за його словами, досить ймовірним є відсторонення О.Прохоренка (очільник УГВ - ред.) від займаної посади. За даними Нацполіції, проти службових осіб “Укргазвидобування” розслідується п’ять кримінальних проваджень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,474.40
Золото
$3,168.92
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,830.30