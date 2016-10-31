ГПУ розслідує два провадження щодо службових осіб ПАТ "Укргазвидобування"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Генеральною прокуратурою України здійснюється два досудових розслідування у кримінальних провадженням від 2014 року проти службових осіб ПАТ "Укргазвидобування". Про це у відповіді на запит УНН повідомили у ГПУ.
Так, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 8 травня 2014 року за фактом привласнення грошових коштів та зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ "Укргазвидобування", що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364 КК України.
"У вказаному провадженні особам про підозру не повідомлялося. На даний час досудове розслідування у ньому триває", - резюмували у ГПУ.
Крім того, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 28 лютого 2014 року за фактами вчинення службовими особами ПАТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 240, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України.
"У вказаному провадженні особам про підозру не повідомлялось. На даний час досудове розслідування триває", - резюмували у ГПУ.
Як повідомляв УНН, у НАБУ встановили чиновників ПАТ “Укргазвидобування”, причетних до розкрадання газу.
Нагадаємо, за словами нардепа М.Полякова, у Лондоні триває суд щодо корупції в “Укргазвидобуванні”.
Також, за його словами, досить ймовірним є відсторонення О.Прохоренка (очільник УГВ - ред.) від займаної посади. За даними Нацполіції, проти службових осіб “Укргазвидобування” розслідується п’ять кримінальних проваджень.