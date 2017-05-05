ГПУ рассчитывает на решение суда в США по делу П.Лазаренко до конца года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина надеется вернуть 280 млн долл., украденных П.Лазаренко

"Относительно денег Павла Лазаренко, то сегодня уже арестованы около 280 миллионов долларов, которые находятся в пяти иностранных юрисдикциях. Речь идет о Швейцарии, Лихтенштейне, Литве, Гернси и Антигуа. Американская правоохранительная система вышла на финишную прямую в отношении гражданского иска, связанного с уголовным производством против Павла Лазаренко", - прокомментировал заместитель Генпрокурора.

В частности, американское правительство считает, что П.Лазаренко, который находился исключительно на государственных должностях и не занимался бизнесом, получил все свое состояние преступным путем.

"Конечно, Лазаренко пытается все эти обвинения исключать, что стоит ему совсем недешево. Процесс по делу Павла Лазаренко, который длится уже более 7 лет, сейчас уже выходит на финишную прямую. По предварительной информации представителей департамента юстиции США, можно рассчитывать, что решение американского суда будет принято уже до конца этого года", - заявил Е.Енин.

После того, как указанные средства будут конфискованы правительством США, Украина начнет переговорный процесс о возврате этих денег, а также об условиях их использования.