ГПУ рассчитывает на решение суда в США по делу П.Лазаренко до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Процесс по делу Павла Лазаренко, который длится уже более 7 лет, сейчас уже выходит на финишную прямую. По предварительной информации представителей департамента юстиции США, можно рассчитывать, что решение американского суда будет принято уже до конца этого года. Об этом заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин в эфире ZIK, передает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина надеется вернуть 280 млн долл., украденных П.Лазаренко
"Относительно денег Павла Лазаренко, то сегодня уже арестованы около 280 миллионов долларов, которые находятся в пяти иностранных юрисдикциях. Речь идет о Швейцарии, Лихтенштейне, Литве, Гернси и Антигуа. Американская правоохранительная система вышла на финишную прямую в отношении гражданского иска, связанного с уголовным производством против Павла Лазаренко", - прокомментировал заместитель Генпрокурора.
В частности, американское правительство считает, что П.Лазаренко, который находился исключительно на государственных должностях и не занимался бизнесом, получил все свое состояние преступным путем.
"Конечно, Лазаренко пытается все эти обвинения исключать, что стоит ему совсем недешево. Процесс по делу Павла Лазаренко, который длится уже более 7 лет, сейчас уже выходит на финишную прямую. По предварительной информации представителей департамента юстиции США, можно рассчитывать, что решение американского суда будет принято уже до конца этого года", - заявил Е.Енин.
После того, как указанные средства будут конфискованы правительством США, Украина начнет переговорный процесс о возврате этих денег, а также об условиях их использования.