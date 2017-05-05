ГПУ розраховує на рішення суду в США у справі П.Лазаренка до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Процес у справі Павла Лазаренка, який триває вже понад 7 років, зараз уже виходить на фінішну пряму. За попередньою інформацією представників департаменту юстиції США, можна розраховувати, що рішення американського суду буде прийняте вже до кінця цього року. Про це заявив заступник Генпрокурора України Євген Єнін в ефірі ZIK, передає УНН.
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“Щодо грошей Павла Лазаренка, то на сьогодні вже заарештовані близько 280 мільйонів доларів, які перебувають в п’яти іноземних юрисдикціях. Йдеться про Швейцарію, Ліхтенштейн, Литву, Гернсі та Антигуа. Американська правоохоронна система вже вийшла на фінішну пряму щодо цивільного позову, пов’язаного з кримінальним провадження проти Павла Лазаренка”, — прокоментував заступник Генпрокурора.
Зокрема, американський уряд вважає, що П.Лазаренко, який перебував виключно на державних посадах і не займався бізнесом, здобув усі свої статки злочинним шляхом.
“Звісно, Лазаренко намагається усі ці звинувачення відкидати, що коштує йому зовсім недешево. Процес у справі Павла Лазаренка, який триває вже понад 7 років, зараз уже виходить на фінішну пряму. За попередньою інформацією представників департаменту юстиції США, можна розраховувати, що рішення американського суду буде прийняте вже до кінця цього року”, — заявив Є.Єнін.
Після того, як зазначені кошти будуть конфісковані урядом США, Україна розпочне переговорний процес щодо повернення цих грошей, а також щодо умов їх використання.