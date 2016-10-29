ГПУ начала процедуру заочного осуждения "министра обороны "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Генеральной прокуратурой начата процедура заочного осуждения в отношении гражданина Украины Х. - так называемого министра обороны террористической организации "ДНР", который подозревается в создании и управлении террористической организацией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Лицо подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание и управление террористической организацией) и ч. 1 ст. 294 УК Украины (организация массовых беспорядков).
По информации ГПУ, гражданин Украины Х., находясь в г. Донецьк, в апреле 2014 года вступил в преступный сговор с другими активными участниками террористической организации "ДНР" по осуществлению управления вооруженными подразделениями этой организации в должности так называемого командующего "народной армией "ДНР" - министра обороны".
В дальнейшем гражданин Х., реализуя отведенную ему роль руководителя вооруженного формирования террористической организации "ДНР", 12.04.2014 организовал массовые беспорядки, что сопровождалось сопротивлением представителям законной власти, погромами и захватом здания прокуратуры Донецкой области.
Шевченковский районный суд г. Киева 27 октября 2016 года удовлетворил соответствующее ходатайство органа предварительного расследования, согласованное с прокурором, и дал разрешение на осуществление в отношении подозреваемого Х. специального предварительного расследования в этом уголовном производстве.