ГПУ провели самую многочисленную операцию в сфере экономики - 350 работников

"Как установлено в ходе расследования, неизвестные лица путем использования поддельных документов в Киеве перерегистрировали право собственности четырех фермерских обществ "Земля", "Александро-Владимирское", "Орион" и "Победа-Агро" на недобросовестного приобретателя, после чего с применением вооруженных "титушок" захватили указанные общества", - сообщил Ю.Луценко.

В данное время следственные действия продолжаются. Генпрокурор отметил, что ГПУ планирует дать оценку бездеятельности всех правоохранительных органов области на заявления пострадавших.

Напомним, что в результате проведенных 30 обысков настоящему владельцу возвращены основные средства стоимостью около 250 млн грн, в том числе 33 единицы сельскохозяйственной техники, а также 2000 тонн изъятого у злоумышленников зерна.