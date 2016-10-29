ГПУ провели найчисельнішу операцію у сфері економіки - 350 працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Департамент ГПУ у сфері економіки сьогодні проводив найбільшу за чисельністю задіяних працівників операцію. 350 працівників МВС та ГПУ успішно провели антирейдерську операцію на Дніпропетровщині. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Як установлено в ході розслідування, невідомі особи шляхом використання підроблених документів у місті Києві перереєструвалиправо власності чотирьох фермерських товариств "Земля“, "Олександро-Володимирське“, "Оріон“ та "Победа-Агро“ на недобросовісного набувача, після чого із застосуванням озброєних "тітушок“ захопили указані товариства,” — повідомив Ю.Луценко.
Назарі слідчі дії тривають. Генпрокуроз зазначив, що ГПУ планує дати оцінку бездіяльності усіх правоохоронних органів області на заяви потерпілих.
Нагадаємо, що у результаті проведених 30 обшуків дійсному власнику повернуто основні засоби вартістю близько 250 млн грн, у тому числі 33 одиниці сільськогосподарської техніки, а також 2 тисячі тонн вилученого у зловмисників зерна.