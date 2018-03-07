ГПУ сообщила о подозрении столичному полицейскому
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины сообщила замначальнику одного из отделений Соломенского управления полиции Киева о подозрении в получении от иностранца неправомерной выгоды за влияние на следователя, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПУ.
По информации пресс-службы ГПУ, сообщено о подозрении заместителю начальника одного из отделений Соломенского Управление полиции Главного управления Нацполиции в г.Киеве в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 ч.2 ст.369-2 УК Украины.
“Как установлено органом предварительного расследования, заместитель начальника одного из отделений Соломенского УП ГУ НП в г.. Киеве по предварительному сговору со своим начальником, при посредничестве адвоката, получили от иностранных граждан неправомерную выгоду для себя влияние на следователя по возврату иностранцам личных документов, изъятых правоохранительными органами, и закрытие уголовного производства, расследование которого осуществлялось следственными Соломенского УП ГУ НП в г.Киеве”, - отметили в прокуратуре.
В настоящее время, как отмечается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
В ГПУ добавили, что санкции статьи (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины), что инкриминируется подозреваемому, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Как сообщал УНН, начальник отдела аудита одной из районных налоговых инспекций Главного управления ГФС в Запорожской области, задержанному на взятке сотрудниками Службы безопасности Украины, объявлено о подозрении в совершении преступления.